Das globale IT-Technologieunternehmen FPT Corporation wurde in die Top 50 der asiatischen IT-Dienstleistungsunternehmen und in die Top 150 der weltweiten IT-Dienstleistungsunternehmen, gemessen am Umsatz, aufgenommen, so der Gartner Market Share: Services, Worldwide, 2023. Damit ist FPT das erste Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Vietnam, das diesen Meilenstein erreicht hat. Dies hebt das Engagement des Unternehmens hervor, seinen globalen Kundenstamm zu erweitern und umfassende End-to-End-Services und -Lösungen anzubieten.

Gemäß dem Bericht Gartner Market Share: Services, Worldwide erzielte FPT 2023 mit seinen globalen IT-Services einen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar. Das Unternehmen rangiert nun auf Platz 44 in Asien, 8 Plätze weiter vorne als im Vorjahr. In der globalen Rangliste hat FPT ebenfalls 14 Plätze gut gemacht.

Außerhalb dieses Segments belief sich der Gesamtumsatz von FPT in seinen Kerngeschäften in den Bereichen Technologie, Telekommunikation sowie Bildung und Investitionen auf 2,17 Mrd. USD, was einer Wachstumsrate von 19,6 entspricht. Dieses Wachstum wurde in erster Linie durch die weltweit gestiegene Nachfrage nach digitaler Transformation angetrieben, die mit einem Umsatzanstieg von 42 im Vergleich zum Vorjahr weiterhin zu den weltweit am stärksten nachgefragten Dienstleistungen von FPT zählt. Darüber hinaus verzeichnete der japanische Markt 2023 das größte Wachstum von über 52 in japanischen Yen, dicht gefolgt von der asiatisch-pazifischen Region mit einem Zuwachs von 37,7 %.

2023 erweiterte FPT seine globale Präsenz durch die Eröffnung neuer Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Japan, Korea, China und Indonesien sowie durch strategische Investitionen und Übernahmen von Landing AI, Intertec International, Cardinal Peak und AOSIS. Außerdem festigte es seine Partnerschaften mit Branchenführern wie SAP, Microsoft, AWS, Salesforce und Adobe. Mit der Gründung von FPT Automotive, einer Tochtergesellschaft für Automobiltechnologie mit Sitz in den USA, wurden außerdem die Expertise und die Kernkompetenzen in verschiedenen Bereichen wie Cloud und Daten, ERP-Modernisierung, Gesundheitswesen, BFSI, Energie und software-definierte Fahrzeuge (SDVs) erweitert.

"Die FPT Corporation ist in die Liga der milliardenschweren globalen IT-Dienstleister aufgestiegen und bleibt ihrem Ziel treu, unseren Kunden weltweit hochwertige Dienstleistungen und Lösungen anzubieten. Wir werden uns vollständig auf unsere schnell wachsenden Sektoren wie KI, Automotive, Gesundheitswesen, BFSI, erneuerbare Energien und Halbleiter konzentrieren. Gleichzeitig werden wir die Initiativen zur digitalen und grünen Transformation im gesamten Unternehmen weiter vorantreiben", erklärte FPT EVP und FPT Software CEO Pham Minh Tuan.

Im ersten Quartal 2024 verzeichnete FPT einen Zuwachs bei Umsatz und Gewinn vor Steuern von 20,6 bzw. 19,5 im Vergleich zum Vorjahr. Für 2024 wird eine Steigerung des Umsatzes um 17,5 und des Gewinns vor Steuern um 18,2 angestrebt. Bis 2030 will FPT einen Umsatz von 5 Mrd. USD mit IT-Dienstleistungen für den globalen Markt erzielen und damit seine Stellung als Anbieter von Technologielösungen von Weltrang festigen.

GARTNER ist ein eingetragenes Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte sind vorbehalten. Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über die FPT Corporation

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam. FPT ist in drei Kernbereichen tätig: Technologie, Telekommunikation und Bildung. In den mehr als drei Jahrzehnten seiner Entwicklung hat FPT kontinuierlich praktische und effektive Produkte für Millionen von Menschen und Zehntausende von Unternehmen und Nicht-Unternehmen weltweit bereitgestellt und damit die Position Vietnams auf der globalen Technologie-Landkarte etabliert. Um mit den neuesten Markttrends und aufkommenden Technologien Schritt zu halten, hat FPT das Made-by-FPT-Ökosystem aus Dienstleistungen, Produkten, Lösungen und Plattformen entwickelt, das Organisationen und Unternehmen ein nachhaltiges Wachstum ermöglicht und den Kunden ein unverwechselbares Erlebnis bietet. Im Jahr 2023 verzeichnete FPT einen Gesamtumsatz von 2,17 Milliarden US-Dollar und beschäftigte mehr als 48.000 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://fpt.com/en.

