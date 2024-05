News von Trading-Treff.de Auf die Allzeithochs am Aktienmarkt folgt die Konsolidierung. Die Wall Street und der DAX zeigen Schwäche - Dein technisches Update zum Freitag den 17.05.2024. Orientierung des DAX an alten Hochs Am Donnerstag gelang es dem DAX nicht, den Trend noch einmal fortzusetzen. Kam es noch am Dienstag zu einer Erweiterung der Allzeithochs, war schon nach den Wirtschaftsdaten zu spüren, dass der Index sich eher an den Hochs der Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...