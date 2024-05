The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.05.2024ISIN NameDE000HLB3134 LB.HESS.THR.CARRARA05C/19DE000A19HCW0 JAB HOLDINGS 17/24DE000A2GSLL7 DT.PFBR.BANK PF.R.15280CH0030653916 EUROFIMA 07-24CH0243069280 BQUE F.C.MTL 14/24 MTNAU3CB0221208 AUSTRAL.CAP.T. 2024 MTNXS1616341829 STE GENERALE 17/24FLR MTNXS1616410061 E.ON SE MTN 17/24CH0536892612 FLUGH.ZUER. 20/24DE000A254UR5 KARLSBERG BR.ITV 20/25XS1999902502 EMERSON EL. 19/24XS1068874970 CITIGROUP INC 14/24 MTNXS1069836077 LINDE FIN. 14/24 MTNUS031162BV19 AMGEN 14/24