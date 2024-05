Vor Kurzem konnte der amerikanische Wasserstoff-Spezialist eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit dem australischen Unternehmen Allied Green Ammonia (AGA) unterzeichnen. Diese beinhaltete auch die Initiierung eines Basic Engineering and Design Package (BEDP) für das geplante Kapazitätsprojekt. Plug Power meldete am Donnerstag Vollzug.Denn das BEDP wurde unterzeichnet und zielt auf das geplante Drei-Gigawatt-Vorhaben in Australien ab, welches in der Absichtserklärung definiert ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...