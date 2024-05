FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,07 Prozent auf 131,21 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg leicht auf 2,48 Prozent.

Zum Wochenausklang stehen in der Eurozone am Vormittag Inflationsdaten auf dem Programm. Allerdings handelt es sich nur um Detaildaten. Angesichts der tendenziell rückläufigen Inflation wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Lockerung ihrer Geldpolitik erwartet, vermutlich schon auf der nächsten Zinssitzung Anfang Juni. Vor dem Wochenende äußern sich noch einige Redner aus der EZB.

In den USA wird am Nachmittag lediglich ein Frühindikator erwartet, der bereits bekannte Stimmungswerte zusammenfasst. Allerdings werden aus den Reihen der Notenbank Federal Reserve einige öffentliche Auftritte erwartet./bgf/jkr/stk