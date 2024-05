Zürich - ABB kauft in China zu und erweitert damit sein Elektrifizierungsportfolio. Der Industriekonzern übernimmt die Wiring-Accessories-Sparte von Siemens in China, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Die erworbenen Sparte generierte 2023 einen Umsatz von 150 Millionen US-Dollar und beschäftigte 350 Mitarbeitende. Zudem soll sich die Transaktion positiv auf die Marge auswirken. Den Abschluss der Transaktion erwartet ABB in den kommenden ...

