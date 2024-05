Nvidia steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse und zieht die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich. Ein bekanntes Forschungsinstitut hat seine Leistungsprognose für den Technologie-Giganten auf "Überdurchschnittlich" bekräftigt und das Kursziel für die Aktien aufgrund der starken Position im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und der aussichtsreichen Aussichten auf den bevorstehenden Geschäftsbericht auf 1.200 Dollar angehoben. Trotz beeindruckender Kursentwicklungen wird eine weitere positive Entwicklung in der zweiten Hälfte des Jahres erwartet, was durch die fortschrittlichen GPU-Produkte für den AI-Bereich und das anhaltend hohe Interesse an der Blackwell-Serie angetrieben wird.

Erwartungen an bevorstehende Einnahmen

Konkurrent AMD wurde aufgrund des robusten AI-Produktportfolios von einer weiteren Forschungseinrichtung in eine bevorzugte Liste aufgenommen, [...]

Hier weiterlesen