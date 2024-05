Berlin (ots) -Nachhaltiges Bauen wird für den Klimaschutz immer wichtiger. Wichtig für nachhaltiges Bauen sind transparente und leicht zugängliche Informationen. Der Industrieverband Hartschaum e.V. (IVH), der die deutschen Hersteller von Wärmedämmstoffen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS) vertritt, war Vorreiter bei der Bereitstellung umweltrelevanter Branchendaten in Form von Umweltproduktdeklarationen (EPDs).Die Umweltwirkungsdaten der aktuellen Verbands-EPDs sind nun auch im DGNB-Navigator auf Anwendungsebene verfügbar. Damit können die Informationen des IVH bereits in der frühen Planungsphase genutzt werden, in der die Auswahl des Dämmstoffs, aber noch nicht die konkrete Auswahl des einzelnen Herstellers eine Rolle spielt.Somit wird es Architekten und Planern erleichtert, die ökologischen Vorteile von EPS-Dämmstoffen frühzeitig in ihre Projekte einzubeziehen. Neben Angaben zur Raumluftqualität finden sich auch Informationen zur Berechnung von Lebenszykluskosten, Energiebedarf oder Emissionsverhalten.EPS bietet hervorragende Dämmeigenschaften und trägt dazu bei, den Energieverbrauch des Gebäudes deutlich zu senken. Darüber hinaus ist EPS besonders nachhaltig, da es vollständig recycelbar ist und bei der Herstellung vergleichsweise wenig CO2 freigesetzt wird. Bereits nach fünf bis acht Monaten hat graues EPS die CO2-Emissionen seiner Herstellungsphase in der Nutzungsphase amortisiert - so eine Untersuchung des Forschungsinstituts Wärmeschutz e.V. München auf Basis aktueller EPS-Umweltproduktdeklarationen.Über den DGNB-NavigatorDie Online-Plattform schafft Transparenz und liefert jedem schnell, präzise und kostenlos wertvolle Informationen zum gesuchten Produkt und dessen Kennwerten Damit fungiert der DGNB-Navigator als wichtige Schnittstelle zwischen den verschiedenen Akteuren im Planungs- und Ausführungsteam auf der einen und Produktherstellern auf der anderen Seite. www.dgnb-navigator.dePressekontakt:Serena Klein | GeschäftsführerinTelefon: +49 (0)30 20 96 10-50E-Mail: s.klein@ivh.deHomepage: www.ivh.deOriginal-Content von: Industrieverband Hartschaum e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112060/5781408