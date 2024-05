© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



China hat am Freitag einige seiner umfassendsten Maßnahmen zur Stabilisierung des krisengeschüttelten Immobiliensektors angekündigt. Was geplant ist.Zu den geplanten Neuerungen gehört die Aufhebung der landesweiten Mindesthypothekenzinsen und die Erlaubnis für lokale Regierungen, Wohnungen zu kaufen und diese in bezahlbaren Wohnraum umzuwandeln. Die chinesische Zentralbank, die People's Bank of China, hat die landesweite Mindesthypothekenzinsrate effektiv abgeschafft und gleichzeitig die Mindestanzahlungssätze für Erstkäufer auf 15 Prozent und für Zweitkäufer auf 25 Prozent gesenkt. Zuvor lagen diese Sätze bei 20 beziehungsweise 30 Prozent. Lokale Regierungen sollen Wohnraum kaufen …