Zürich - Jon Fanzun übernimmt am 1. August die Geschäftsführung des Wirtschaftsverbands der Digitalisierer, Swico. Der gebürtige Engadiner hat über 20 Jahre Führungserfahrung in der nationalen und internationalen Politik und verfügt über ein breites Netzwerk in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Als Sondergesandter für Cyberdiplomatie beschäftigte er sich intensiv mit der Digitalisierung und vertrat die digitalen Interessen der Schweiz auf internationaler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...