Alphabet Inc., die Muttergesellschaft von Google, strebt in einem bedeutenden Wettbewerbsrechtsstreit mit dem US-Justizministerium einen Prozess ohne Jury an. Das Unternehmen sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, seine marktbeherrschende Stellung im digitalen Werbegeschäft missbraucht zu haben. In einer jüngsten Gerichtseingabe argumentierte Google, dass die technische Natur des Falles für Geschworene schwer nachvollziehbar sei und eine gerichtliche Entscheidung daher angemessener wäre. Die staatliche Behörde, die im Januar 2023 Klage erhob, fordert, dass Google bestimmte Teile seines Werbetechnologiegeschäfts verkaufen solle. Google weist die Argumente des Ministeriums zurück und behauptet, die Klage überschreite die Grenzen des Kartellrechts.

Innovation trifft auf Zugänglichkeit

Neben den rechtlichen Auseinandersetzungen widmet sich Google auch der Erweiterung seiner Technologien [...]

Hier weiterlesen