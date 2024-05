München (ots) -Am Dienstagabend, 21. Mai 2024, mit der Folge "Hengasch Zwischenfall", verabschiedet sich Michael Hanemann als Hans Zielonka aus der Serie "Mord mit Aussicht".Schon beim Serienstart 2008 war Michael Hanemann als grantiger Ex-Polizist im Ensemble dabei. Mit seiner Herrschaft über das Dorf, seiner Kungelei und schlechten Laune machte Zielonka in der vierten Staffel auch der neuen Kommissarin Marie Gabler das Leben schwer.Bevor er aber Adieu sagt, wächst Zielonka noch einmal über sich hinaus. Es gibt Handlungsbedarf, denn in "Hengasch Zwischenfall" wirbelt eine Ufo-Sichtung den Alltag der Hengascher inklusive Marie Gabler mächtig auf.Hanemanns Weggang bedauert Redakteurin Corinna Liedtke (WDR): "Schließlich ist Michael Hanemann als eine Art 'Napoleon von Hengasch' nicht nur eine bei den Zuschauerinnen und Zuschauern beliebte Figur. Sondern auch ein fantastischer Schauspieler, der in seiner Rolle auch ohne viel zu sagen die Lacher auf seiner Seite hat. Dennoch, das haben wir mit der Serie bereits erfahren, darf es eben auch Veränderungen geben wie im richtigen Leben. Deswegen müssen wir akzeptieren, dass Michael Hanemann und mit ihm Zielonka 'Mord mit Aussicht' verlassen möchte."Michael Hanemann sagte der Redaktion, dass er die Rolle lange mit Freude gespielt hat, gerade weil sein Zielonka ein echter Stinkstiefel ist, aber auch zu einer zutiefst menschlichen Figur wurde. Allerdings möchte er als Künstler, der sich weiterentwickelt, seine Zeit als Hengascher Urgestein beenden und seinen Blick auf andere Film-, Theater- und Kunstprojekte lenken."Mord mit Aussicht" ist eine Produktion der Claussen+Putz Filmproduktion im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unter der Federführung des WDR.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel. 089/55 89 44 898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePR Heike Ackermann, Sarah MaxeinerTel: 089/ 649 865-14, E-Mail: sarah.maxeiner@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5781476