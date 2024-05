Das Imponiergehabe eines Corvette-Fahrers in Oberfranken ging gründlich schief. Ihm misslang eine Autodrift im Kreisverkehr und er stieß an eine Mauer. Trotz des unvernünftigen Verhaltens muss der Kaskoversicherer für den Schaden am teuren Sportwagen aufkommen. Ein kundenfreundlicher Aspekt in seiner Vollkasko-Versicherung kam einem angeberischen Autofahrer bei einem Unfall zugute. Der Kläger fuhr im Jahr 2023 in Begleitung eines Beifahrers mit seiner Chevrolet Corvette in einen Kreisverkehr ein. ...

