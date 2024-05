Erfurt (ots) -Zur diesjährigen Fußball-Europameisterschaft haben KiKA und die ARD-Sportschau ein breites Angebot zusammengestellt: Von aktueller Spielberichterstattung über Mitmach-Möglichkeiten bis zu Dokumentationen - bei KiKA, kika.de und im KiKA-Player finden Fußballbegeisterte jede Menge Inhalte zur UEFA EURO 2024.Los geht's mit der UEFA EURO 2024-Ticketjagd in der frisch überarbeiteten KiKA-Player-App. Mit dem richtigen Lösungscode können bis zum 6. Juni 2024 4 x 2 Tickets für ein EM-Viertelfinalspiel ergattert werden. Weitere Informationen gibt's auf kika.de.Die Spiele der UEFA EURO 2024 in kompakter Form ab 14. Juni 2024: Unabhängig von der Platzierung der deutschen Mannschaft werden alle Spielzusammenfassungen bis zum Finale auf kika.de und im KiKA-Player zur Verfügung gestellt.Wer noch tiefer einsteigen möchte: Die vierteilige Dokumentation "FC Internat - Fußball ist unser Leben" (KiKA/hr) begleitet den Alltag und das Training junger Talente und zeigt, welche Herausforderungen auf sie warten. Fußballstars berichten von eigenen Erfahrungen. Die Doku ist ab 23. Mai 2024, jeweils donnerstags, um 20:10 Uhr bei KiKA zu sehen und auf kika.de und im KiKA-Player online first abrufbar.ARD-Sportschau und EM-Orakel Bernd das Brot beantworten Kinder-Fragen zur UEFA EURO 2024Im Rahmen der UEFA EURO 2024 laden KiKA und die ARD-Sportschau Kinder dazu ein, ihre Fragen rund um die Europameisterschaft an sportschau@kika.de zu stellen. Eine Auswahl der Fragen wird von den ARD-Sportschau-Moderatorinnen und -Moderatoren beantwortet und auf kika.de/sportschau zum Abruf bereitgestellt.Auch "Bernd der Chatbot" kann mit Fußballfragen gelöchert werden: Ob der Chatbot die richtigen Antworten bereithält, lässt sich diskutieren, doch als EM-Orakel gibt Bernd das Brot, wenn auch nicht ganz freiwillig, in seiner unverkennbaren Art Tipps zu allen Spielen ab.Ein Interview mit Erik Felske aus dem Sportschau-Leitungsteam zur Zusammenarbeit mit KiKA und weitere Presseinformationen finden Sie unter kommunikation.kika.de. Informationen zum Programmangebot der ARD gibt es unter presse.wdr.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5781517