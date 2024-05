WIESBADEN (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Dienstag, 21.05.2024(Nr. 197) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, April 2024(Nr. 198) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), März 2024(Nr. 199) Umsatz im Gastgewerbe, März 2024(Nr. 21) Zahl der Woche: Durchschnittlicher Zeitaufwand für Sport und andere Freizeitaktivitäten, Jahre 2012/2013 und 2022Mittwoch, 22.05.2024(Nr. N021) Zur Debatte über einen Pflichtdienst: Berufliche und soziale Lage sowie ehrenamtliches Engagement von 18- bis 24-Jährigen in Deutschland, Jahr 2022/2023(Nr. 200) Übergangsquoten vom Bachelor- ins Masterstudium bis zum Wintersemester 2022/23 (Studienverlaufsstatistik)Donnerstag, 23.05.2024(Nr. 201) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), April 2024(Nr. 202) Schutzsuchende, Stichtag: 31.12.2023(Nr. 203) Baufertigstellungen von Wohnungen (einschließlich Bauüberhang), Jahr 2023(Nr. 204) Nutzung von Maschinen und Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien in landwirtschaftlichen Betrieben (Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung), Jahr 2023Freitag, 24.05.2024(Nr. 205) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 1. Quartal 2024(Nr. 206) Verkehrsunfälle, März 2024(Nr. 207) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), März 2024(Nr. 208) Fisch- und Muschelerzeugung in Aquakulturbetrieben, Jahr 2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5781516