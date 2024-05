Berlin (ots) -Jeden Spieltag Analysen, Aktuelles und LiveschaltenDie EURO 2024 in Deutschland: Achtzehn Jahre nach der Fußballweltmeisterschaft 2006 hat die deutsche Nationalmannschaft endlich wieder Heimvorteil - und das ganze Land hofft auf ein neues Sommermärchen.Vom 14. Juni bis zum 14. Juli findet in Deutschland die Europameisterschaft 2024 statt. Millionen von Fans aus aller Welt werden in Städten wie Berlin, Stuttgart, Frankfurt a.M. oder München erwartet, Tickets sind bereits seit Monaten kaum mehr zu bekommen, weltweit steigt die Vorfreude auf 51 packende Begegnungen des internationalen Spitzenfußballs.WELT TV nimmt seine Zuschauerinnen und Zuschauer mit in den europäischen Fußballsommer in Deutschland - und verstärkt seine Mannschaft dafür mit namhaften Gastspielern von internationalem Format. Jeden Spieltag gibt es aus dem Berliner Nachrichtenstudio Spielanalysen, neueste Tabellenstände und detaillierte Zusammenfassungen.Als Experten mit dabei im WELT TV-Team: Die Fußballlegenden Jimmy Hartwig, Thomas Helmer und Jens Lehmann. WELT-Moderatorin Felicia Pochhammer präsentiert an der LED-Monitorwand Grafiken, Analysen und Zusammenfassungen aller Spiele der EURO 2024.Darüber hinaus berichten die WELT TV-Reporter Steffen Schwarzkopf, Christian Beilfuß und Paul Klinzing live aus den Quartieren der deutschen Nationalmannschaft und ihrer Gruppen-Gegner und gehen auf den Fanmeilen mit den Fußballbegeisterten auf Tuchfühlung.Jan Philipp Burgard, Chefredakteur WELT TV: "Jimmy Hartwig, Thomas Helmer und Jens Lehmann wissen, wie es sich anfühlt, den Bundesadler auf der Brust zu tragen. Alle drei stehen für Spielfreude und für Meinungsfreude. Deshalb werden sie unsere WELT TV-Mannschaft als Experten perfekt ergänzen."Die EURO 2024 - Analysen, Hintergründe und neueste Informationen zur Fußballeuropameisterschaft in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 auf WELT TV.Pressekontakt:Moritz SchudnagiesCommunications Manager WELT Gruppe+49 (0) 151 1685 1159moritz.schudnagies@axelspringer.comOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5781544