Köln (ots) -"Die besten Comedians Deutschlands" präsentieren ihre neuesten Geschichten! Am 31. Mai und 7. Juni jeweils ab 20:15 Uhr bei Sat.1 unter anderem mit Ralf Schmitz, Mario Barth, Paul Panzer, Lisa Feller, Kaya Yanar, Cindy aus Marzahn u.v.a. Außerdem ist das lustigste Line-Up Deutschlands erstmals auf Tour: Vom 1. bis 3. September. In Hannover, Hamburg und Berlin.In der Ausstrahlung am 31.Mai mit dabei: Mario Barth, Tony Bauer, Sascha Grammel, Lisa Feller, Ralf Schmitz, Maxi Gstettenbauer, Maria Clara Groppler, Alain Frei, Benni Stark, Oliver Pocher und Paul Panzer. Am 7. Juni mit auf der Bühne: Ralf Schmitz, Osan Yaran, Patrick Nederkoorn, Tahnee, Oliver Pocher, Cindy aus Marzahn, Ingmar Stadelmann, Luke Mockridge, Anissa Loucif. Sven Bensmann und Kaya Yanar. Moderiert werden die Comedy-Shows von Daniel Boschmann.Das Top-Comedy Line-Up live erleben: "Die besten Comedians Deutschlands" auf TourWeiter geht es mit geballter Comedy live on Stage: Zum ersten Mal ist das Gala-Comedy-Format auf Live-Tournee: Der Auftakt der Tour findet statt am Sonntag, 01.09.2024 in Hannover, in der ZAG-Arena mit Chris Tall, Bastian Bielendorfer, Paul Panzer, Tutty Tran, Maria Clara Groppler, Mirja Regensburg und Ingmar Stadelmann.Weiter geht es am Montag, 02.09.2024 in Hamburg in der Barclays Arena mit Chris Tall, Markus Krebs, Michael Mittermeier, Tutty Tran, Maria Clara Groppler, Mirja Regensburg und Ingmar Stadelmann.Großer Tourabschluss am Dienstag, 03.09.2024 ist Berlin. In der Uber Arena treten auf ChrisTall, Markus Krebs, Olaf Schubert, Tutty Tran, Maria Clara Groppler, Mirja Regensburg undIngmar Stadelmann.Tickets und weitere Infos hier. (https://myshow.de/formats/die-besten-comedians-deutschlands)Tourveranstalter der Showreihe ist Seven.One Starwatch und Brainpool Live Entertainment.[Fotos zu dieser Pressemeldung erhalten Sie hier: Fotolink (https://www.picdrop.com/brainpooltv/aobxkAaWzt) . Honorarfreie Nutzung fürredaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Berichterstattung. Verwendung nur mitvollständigem Copyrightvermerk: Brainpool Live Entertainment GmbH/DIE BESTEN COMEDIANSDEUTSCHLANDS/ Steffen Z Wolff. Foto/Logo darf nicht verändert, bearbeitet und nur im Ganzenverwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.]Pressekontakt:Brainpool UnternehmenskommunikationAnna NischTel.: 0221-6509-3012E-Mail: Anna.Nisch@brainpool.deOriginal-Content von: BRAINPOOL TV GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16574/5781557