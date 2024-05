© Foto: ZUMAPRESS.com | Angga Budhiyanto - picture alliance



Die Gaming-Schmiede Take-Two, bekannt vor allem für Grand Theft Auto (GTA), muss Abschreibungen in Milliardenhöhe vornehmen. Das belastet die Aktie.Nach dem Mega-Erfolg von GTA V, das seit seinem Release für Erlöse in Höhe von etwa 8,5 Milliarden US-Dollar gesorgt hat, ist der gegenwärtig in Entwicklung befindliche Nachfolger GTA VI schon seit Jahren der am heißesten erwartete Titel der Gaming-Industrie. Starttermin von GTA VI festgesetzt: Herbst 2025 Dessen Verkaufszahlen werden den Aktienkurs von Take-Two stark beeinflussen. Das führte schon in den vergangenen Quartalen immer wieder dazu, dass sich der Kurs der Aktie dem von Take-Two und Rockstar Games - dem Studio, das maßgeblich für die …