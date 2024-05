Die jüngsten Konsumentenpreisdaten aus den USA haben auch an den Schweizer Zinsmärkten für eine gewisse Beruhigung gesorgt. Obwohl die Inflationsdaten in der Schweiz im April anstiegen, wird die SNB im Juni mit hoher Sicherheit dennoch eine zweite Leitzinssenkung durchführen. In den USA dürften aufgrund der neuesten Inflationsdaten die Diskussionen über potenzielle Zinserhöhungen an Bedeutung verlieren - eine Zinssenkung erwarten wir vor der Sommerpause ...

