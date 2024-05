Cisco, weltweit führend in der Technologiebranche, hat in seiner jüngsten Finanzberichterstattung positive Signale inmitten gemischter Ergebnisse gesendet. Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 verkündete das Unternehmen, dass es die Erwartungen übertroffen hat, mit Einkünften von 88 Cent pro Aktie und einem überraschend starken Rückkehrwachstum in den Bereichen Sicherheit und Service. Die Gesamteinnahmen sind jedoch im Jahresvergleich um 13% auf 12,7 Milliarden US-Dollar gefallen, obgleich die Anleger durch die Ankündigung einer festen Ertragsprognose für das laufende Quartal und das Geschäftsjahr ermutigt wurden. Die Aktie von Cisco zeigte im nachbörslichen Handel ein Kursplus von etwa 5% und setzte diese Tendenz im vorbörslichen Handel fort. Analysten sehen in Cisco weiterhin eine solide Anlage, die von [...]

Hier weiterlesen