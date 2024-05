FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.05.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 750 (740) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES FRP ADVISORY PRICE TARGET TO 200 (175) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS PORVAIR WITH 'BUY' - PRICE TARGET 800 PENCE - BERNSTEIN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 7410 (7350) PENCE - 'UP' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GRAINGER PLC TARGET TO 336 (345) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ASHMORE GROUP TARGET TO 180 (175) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 310 (320) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1153 (1117) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1100 (1000) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 410 (365) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5550 (5150) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 4260 (4020) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1850 (1710) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES REINITIATES TRITAX BIG BOX WITH 'BUY' - PRICE TARGET 210 PENCE - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2775 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - REDBURN STARTS WEIR GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2360 PENCE



