Die Reddit-Aktie ist am Donnerstag im nachbörslichen Handel um zwölf Prozent nach oben geschossen, nachdem der Konzern eine Zusammenarbeit mit OpenAI veröffentlicht hat. Das Onlineforum geht mit der Partnerschaft einen weiteren Schritt in Richtung künstlicher Intelligenz. Kann Reddit damit der teuren Bewertung gerecht werden?Reddit hat am Donnerstag einen Deal mit dem von Microsoft gestützten KI-Unternehmen OpenAI bekanntgegeben, die es OpenAI ermöglicht, auf die Daten von Reddit zuzugreifen, um ...

