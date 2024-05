NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 22,50 auf 21,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Es gebe gute Gründe, um trotz der gesenkten Umsatzprognose für das Geschäft mit Alkalischer Wasserelektrolyse (AWE) optimistisch zu bleiben, schrieb Analyst Yoann Charenton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Rücksetzer der Papiere bis an die 12-Euro-Marke hält der Experte für nicht gerechtfertigt. Die Kostenkontrolle sollte dazu beitragen, Umsatzverzögerungen teilweise auszugleichen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2024 / 06:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2024 / 06:13 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000NCA0001

