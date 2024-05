Paris / London - Europas Börsen haben am Freitag etwas geschwächelt. Damit setzte sich die Konsolidierung vom Vortag fort. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone verlor am späten Vormittag 0,36 Prozent auf 5054,17 Punkte. Der französische Cac 40 gab um 0,39 Prozent auf 8156,62 Punkte nach, während der britische FTSE 100 um 0,31 Prozent auf 8412,79 Punkte sank. An den Märkten machte sich zunehmend Ernüchterung breit. «Mehrere führende Persönlichkeiten ...

