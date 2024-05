Nio Inc. hat kürzlich seine Aktienleistung reflektiert, die von einem Rückgang um 1,31 % im letzten Handelsschluss zeugt, was hinter dem S&P 500 lag. Dieser Rückgang steht im Kontrast zur beeindruckenden Steigerung des Unternehmenswerts innerhalb des letzten Monats um über 36%, was den Sektor Auto-Tires-Trucks deutlich übertraf. Mit steigenden Erwartungen richtet sich nun die Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Bekanntgabe der Finanzergebnisse des Unternehmens. Es wird eine deutliche Wachstumssteigerung prognostiziert, mit Veränderungen von +28 % bei den prognostizierten Erträgen pro Aktie und +18,29 % beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Trotz des Analysten-Rankings von #4 (Verkauf) für Nio durch ein renommiertes Bewertungssystem wird die langfristige Einstufung der Automobilindustrie - Ausland, in der das Unternehmen operiert, gegenwärtig kritisch gesehen, da diese innerhalb der [...]

