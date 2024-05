München - Der scheidende Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat das Ende seiner Amtszeit beim Bundesligisten mit Auslaufen der Saison bekräftigt.



"Das ist die letzte Pressekonferenz an der Säbener Straße", sagte Tuchel am Freitag in München. Es bleibe bei der Vereinbarung vom Februar, auch wenn es nochmal Gespräche gegeben habe, fügte er hinzu.



Im Februar hatte der FC Bayern München mitgeteilt, dass "die ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 datierte Zusammenarbeit bereits zum 30. Juni 2024" enden werde. Nach den erfolgreichen Champions-League-Spielen der letzten Monate war ein Umdenken wieder möglich geworden.



Der Rekordmeister steht damit in der Trainersuche weiter unter Druck. Die Wunschkandidaten Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick hatten zuletzt nacheinander abgesagt und sich lieber für einen Verbleib an ihren derzeitigen Stationen entschieden.

