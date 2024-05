(shareribs.com) London 17.05.2024 - Kupfer bewegt sich in London weiterhin auf sehr hohem Niveau. In Chile rechnet man im Jahresverlauf mit deutlich höheren Preisen. Bei der Carlyle Group hält man Kupfer für den besten "conviction trade". In den USA wurde im Wochenverlauf wieder verstärkt über die Geldpolitik diskutiert. Die erstmals seit sechs Monaten leicht rückläufige Inflation nährte Spekulationen ...

