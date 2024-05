Magdeburg (ots) -Immobilien gelten als attraktivste und sicherste Option zum Aufbau von Vermögen, die grundsätzlich jedem offen steht - auch ohne Vorkenntnisse und Zeitaufwand: Denn mit der Vermieten mit Konzept GmbH haben es sich Severin Welb und Tilman Jäger zur Aufgabe gemacht, den gesamten Prozess von der Objektakquise bis zur Verwaltung für ihre Kunden abzubilden. Wie weit die Unterstützung der Immobilienexperten reicht und warum sich eine entsprechende Investition lohnt, erfahren Sie hier.Die deutsche Rente ist in Gefahr: Allein im Jahr 2022 wurde die Rentenzahlung vom Bund mit 109 Milliarden Euro bezuschusst. Das heißt, ganze 20 Prozent vom Bundeshaushalt werden für die Rente aufgewandt, weil sich das System nicht allein trägt. Trotzdem liegt die durchschnittliche Rente nur bei 1.550 Euro und etwa 40 Prozent des letzten Nettoverdienstes, was zwangsläufig zu steigender Altersarmut führt. Gleichzeitig wird das Renteneintrittsalter immer weiter nach oben angepasst, während die Zahl der Beitragszahler stetig sinkt. Dass das deutsche Rentensystem kollabiert, ist demzufolge nur eine Frage der Zeit. "Angesichts der Situation ist es extrem riskant, sich auf den Staat zu verlassen. Umso wichtiger ist es, jetzt zu handeln und sich eigenverantwortlich um die Altersvorsorge zu kümmern, bevor es zu spät ist", erläutert Severin Welb, Geschäftsführer der Vermieten mit Konzept GmbH."Die sicherste und attraktivste Option zum Aufbau von Vermögen und als Vorsorge gegen Altersarmut sind Immobilien", fügt sein Geschäftspartner Tilman Jäger hinzu. Gemeinsam haben sie die Vermieten mit Konzept GmbH gegründet, um Menschen dabei zu helfen, sich rentabel und sicher auf dem Immobilienmarkt zu positionieren. Dabei übernehmen sie den gesamten Prozess für ihre Kunden: Von der Akquise einer renditestarken Immobilie zu sehr attraktiven Konditionen bis hin zur langfristigen Verwaltung der vermieteten Immobilie ist alles in der Dienstleistung der Vermieten mit Konzept GmbH enthalten, damit Kunden sich um nichts kümmern müssen. Dank des wertvollen Netzwerkes und der jahrelangen Erfahrung von Severin Welb und Tilman Jäger steht der unkomplizierte Vermögensaufbau und die sichere Altersvorsorge Angestellten, Selbstständigen und Unternehmern offen - unabhängig von Markt-Know-how und zeitlichen Kapazitäten.Vermietete Immobilien bieten eine starke Rendite und maximale SicherheitIm Gegensatz zu anderen Anlagen, beispielsweise in Aktien, sind Immobilien die einzige Option, bei der Banken große Geldsummen für den Vermögensaufbau zur Verfügung stellen. Gleichzeitig amortisieren sich entsprechende Investitionen nahezu automatisch, denn ein Großteil des Immobilienkredits wird von den Mietern und dem Finanzamt abbezahlt. Dass die Immobilie nach zehn Jahren gewinnbringend steuerfrei verkauft werden kann, gewährt darüber hinaus größtmögliche Flexibilität. "Wer mit dem Kauf von Immobilien früh anfängt, kann selbst als Durchschnittsverdiener ohne Schwierigkeiten zehn oder fünfzehn Jahre früher in Rente gehen", verrät Severin Welb. Denn entweder erhalten Eigentümer ein monatliches passives Einkommen durch die Mieteinnahmen oder eine große Einmalsumme durch den Verkauf einer Immobilie.Weil auf dem deutschen Markt fast eine Million Wohnungen fehlen, bieten vermietete Immobilien eine maximale Sicherheit für ihre Eigentümer. Denn die große Nachfrage und stetig steigende Mieten sorgen dafür, dass Wohnungen dauerhaft vermietet sind und parallel dazu im Wert steigen - die Vorteile von Immobilien als Altersvorsorge liegen also auf der Hand. Mangelndes Know-how in der Immobilienbranche, Unsicherheit und die fehlende Zeit für großen Verwaltungsaufwand sorgen jedoch dafür, dass viele Menschen sich vor dem Kauf einer Immobilie scheuen.Vermieten mit Konzept GmbH: Rundum-Sorglos-Paket für Vermögensaufbau mit ImmobilienVon der Auswahl optimal passender Objekte mithilfe eines exklusiven Netzwerks über den Vergleich von über 500 Banken zur Ermittlung der bestmöglichen Finanzierungsoptionen bis hin zur Vermietung und Verwaltung der Immobilie übernehmen Severin Welb und Tilman Jäger den gesamten Prozess für ihre Kunden und stehen ihnen als langfristiger Ansprechpartner zur Verfügung. Denn anders als ein Immobilienmakler verkaufen die Gründer und Geschäftsführer der Vermieten mit Konzept GmbH nicht nur ein Objekt, sondern bieten Ihren Kunden ein umfassendes Konzept zum langfristigen Vermögensaufbau mit Immobilien und einem festen Ansprechpartner an Ihrer Seite.So zählen bereits viele Eigentümer zu ihrem Kundenstamm, die dank des umfassenden Angebots schon mehrere Immobilien besitzen und regelmäßig weitere erwerben. "Mit unserem Rundum-sorglos-Paket ermöglichen wir es unseren Kunden, ohne Vorwissen und Zeitaufwand in eine renditestarke Immobilie zu investieren", fasst Tilman Jäger zusammen, "Aufgrund der aktuellen Marktlage ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um Immobilien zu kaufen und für die Rente vorzusorgen."Sie wollen mit Immobilien ein Vermögen aufbauen sowie sicher für das Alter vorsorgen und sich dabei um nichts kümmern müssen? 