Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nachdem der März noch durch neue Rekorde gekennzeichnet war, setzten im April Korrekturen ein, so die Analysten der DekaBank in der aktuellen Ausgabe von "ETF-Monitor".Kursverluste hätten jedoch auf weiterhin relativ hohem Niveau dominiert.Am stärksten habe es amerikanische Börsen erwischt. Der NASDAQ Composite habe 4,4 Prozent verloren und damit auch den Ton für Tech-Werte weltweit gesetzt. So habe der TecDAX zum Beispiel 5,2 Prozent abgegeben. Der breite S&P 500 sei mit minus 4,2 Prozent kaum besser weggekommen, während der Dow Jones-Index sogar glatt fünf Prozent verloren habe. Auch der Nikkei 225 habe sich mit minus 4,4 Prozent der negativen Tendenz angeschlossen. Der marktbreitere Topix dagegen habe nur einen Verlust von 0,3 Prozent erlitten. Auch Europa sei glimpflich weggekommen. Der EURO STOXX 50 sei mit minus 3,2 Prozent und der DAX mit minus drei Prozent dabei gewesen. China indes habe nach Verlusten in den Vormonaten diesmal dank besserer Konjunkturdaten ein Plus von 3,1 Prozent beim Shanghai Composite geschafft. Das habe den Emerging Markets insgesamt geholfen. Der entsprechende MSCI-Index sei um 0,5 Prozent gestiegen. ...

