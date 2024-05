© Foto: picture alliance / imageBROKER | Schoening



Nachdem die Allianz am Mittwoch ihre Quartalszahlen vorgelegt hat, haben sich Analysten von Jefferies bis Berenberg den Versicherungsriesen genauer angeschaut. Das Ergebnis.Als die Allianz vor zwei Tagen ihre Ergebnisse bekanntgegeben hat, hielt sich die Begeisterung an der Börse in Grenzen. Auch wenn Europas größter Versicherer seine Prognosen für das Geschäftsjahr bestätigte und mit dem Gewinn sogar die Erwartungen leicht übertreffen konnte, fiel die Aktie erst einmal über zwei Prozent zurück und ging schließlich 0,8 Prozent leichter aus dem Handel. Nach genauerem Hinsehen zeigen sich die Experten von dem Zahlenwerk mehr und mehr angetan. So hat das Analysehaus Jefferies das Kursziel für …