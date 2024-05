Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.05.2024 / 13:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: KA-INVEST GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Andreas Nachname(n): Kroiss Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Einhell Germany AG

b) LEI

529900WKT7CENGR4UW29

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005654933

b) Art des Geschäfts

Hr. Kroiss hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder beauftragt, wöchentlich am Donnerstag 250 Stk. Vorzugsaktien der Einhell Germany AG zu erwerben. Sollte der jeweilige Donnerstag kein Xetra-Handelstag sein, ist die Order am darauffolgenden Börsenhandelstag, der zugleich Bankarbeitstag der ausführenden Bank ist, auszuführen. Die Ausführung der Order kann je nach Orderlage in Teildurchführungen, auch über mehrere Tage erfolgen. Der Dauerauftrag hat eine Laufzeit vom 16.05.2024 bis 14.08.2024 (Mittwoch, da Donnerstag, 15.08.2024 Feiertag). Der Erwerb erfolgt im Rahmen der Verpflichtung aus seinem Vorstandsdienstvertrag, im Geschäftsjahr Einhell-Vorzugsaktien im Gegenwert des Nettobetrages von 3% Gewinns vor Steuern des Einhell Konzerns zwingend Einhell-Vorzugsaktien zu kaufen. Ein Verkauf dieser Aktien während des bestehenden Vorstandsmandats ist nicht zulässig.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

16.05.2024; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA FFT MIC: XETR





