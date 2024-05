Ein großer US-Finanzdienstleister hat kürzlich einen neuen Geldmarktfonds vorgestellt, der einzig in staatliche Wertpapiere investiert. Dieser Schritt kommt zu einer Zeit, in der Investoren sich zunehmend sichere Anlageoptionen mit attraktiven Renditen wünschen und gleichzeitig das Vertrauen in Bankanleihen, aufgrund von Hochprofil-Bankeninsolvenzen im Vorjahr, gesunken ist. Der Fonds, mit einem Volumen von 500 Millionen Euro, fokussiert sich ausschließlich auf Regierungs- oder von der Regierung unterstützte Wertpapiere. Der Fonds ist einer von nur elf Geldmarktfonds in Euro, die auf öffentliche Schuldtitel setzen, gegenüber 120 solcher Fonds, die von einem Forschungsanbieter beobachtet werden. In der Eurozone hielten Geldmarktfonds Ende des Jahres insgesamt über 1,7 Billionen Euro in Vermögenswerten - ein Anstieg um 13 % gegenüber dem Vorjahr. Angesichts der aggressiven Zinserhöhungszyklen [...]

Hier weiterlesen