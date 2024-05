HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen und einer anschließenden Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 529 Franken belassen. Analyst Michael Huttner erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Stück weit seine Erwartungen an die Dividende und den operativen Gewinn. Die Tonlage sei allen wichtigen Bereichen positiv gewesen. Die Gesamtrenditen der Aktie hält der Experte für attraktiv./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0011075394

