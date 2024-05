Der Euro hat am Freitag schwächer tendiert. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0845 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Der am Vortag markierte zweimonatige Höchststand zum Dollar liegt aber nicht weit entfernt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0866 Dollar festgelegt.Der Euro gab nach, während der Dollar zu vielen Währungen zulegte. Marktteilnehmer ...

