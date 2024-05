© Foto: Sipa USA | SOPA Images - picture alliance



Trotz guter Zahlen haben die Analysten von Morgan Stanley die Aktie von Baidu herabgestuft. Sollten Anleger dieser Empfehlung folgen?Ungeachtet des am Donnerstag veröffentlichten, starken Geschäftsberichtes und der bereits am Mittwoch in Aussicht gestellten Profitabilität des Betriebs von selbstfahrenden Taxis, sogenannten Robotaxis, noch im kommenden Jahr, haben die Analysten von Morgan Stanley die Aktie von Baidu herabgestuft. Morgan Stanley bemängelt Werbe- und KI-Erlöse Das neue Rating der US-Investmentbank lautet "Gleichgewichten" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar. Zuvor hatten die Experten Baidu mit "Übergewichten" und einem Zwölfmonatsziel von 140 US-Dollar bewertet. Als Grund für …