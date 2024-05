Die Stimmung hellt sich unter den Anlegern weiter auf, neue Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA treibt besonders Tech-Titel wie Super Micro Computer an. Nach dem größten Tagesgewinn seit der Aufnahme in den S&P 500 folgten kleinere Gewinnmitnahmen, die nun die Chance auf entspannte Gewinne mit hoher Absicherung eröffnen.

