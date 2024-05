Bergisch Gladbach (ots) -Der Sommer begrüßt uns mit seinen warmen Temperaturen und wir empfangen ihn mit spritzigen Welcome-Drinks! Sonnenschein, blauer Himmel, grüne Wiesen und laue Sommerabende. Die Zeit im Sommer verbringen wir am liebsten draußen - gemeinsam mit Freunden und Familie beim Grillen, Picknicken oder einfach gemütlich die Füße im Pool baumeln lassen. An einem perfekten Sommertag darf der passende Drink natürlich nicht fehlen.Wassersprudler-Experte SODAPOP zaubert mit spritzigen Cocktail-Ideen den Sommer ins Glas. Rosé Tonic und Maracuja Mojito eignen sich als Aperitif, Grill-Begleiter oder sommerlicher After Work Drink. Dank der großen Auswahl an Sirupen von SODAPOP lassen sich schnell und unkompliziert viele leckere Cocktails zubereiten - Klassiker und Neuinterpretationen genauso wie alkoholfreie Mocktails.+ + + Rosé Tonic + + +Gin Tonic kann jeder! Wie wäre es mit einer eleganten und erfrischenden Variation des Klassikers!? Der Rosé Tonic punktet sowohl optisch als auch geschmacklich und hat das Potential zum neuen Trend-Getränk des Sommers! Mit Rosé Wein statt Gin, spritzigem Tonic Water und ein paar saftigen Himbeeren wird dieser Drink der perfekte Begleiter im Sommer!Zutaten für 1 Cocktail (Zubereitungszeit: 5 Minuten)- 2 große Eiswürfel- 50ml Rosé Wein- 2cl Tonic Water Sirup (https://www.sodapop.com/sirupe/sodapop-soda-bar-edition-tonic-water/) aus der SODAPOP Bar Edition- 2 - 4 Himbeeren (frisch oder TK)- 150ml aufgesprudeltes Leitungswasser, am besten natürlich mit einem Wassersprudler von SODAPOP (https://www.sodapop.com/wassersprudler/)- 1 ZitronenscheibeSo geht's:1. 2 große Eiswürfel in ein Weißweinglas geben.2. Rosé Wein und Tonic Water Sirup aus der SODAPOP Bar Edition dazugeben.3. Ein paar Himbeeren ergänzen.4. Mit 150ml gesprudeltem Leitungswasser auffüllen.5. Zuletzt mit einer Zitronenscheibe garnieren und genießen.+ + + Maracuja Mojito + + +Bereit für tropischen Genuss, der direkt in Sommer-Stimmung versetzt? Durch die Kombination von erfrischender Minze mit dem exotischen Geschmack von Maracuja ist der Maracuja Mojito der perfekte Start in den Sommer!Zutaten für 1 Cocktail (Zubereitungszeit: 5 Minuten)- 2 TL brauner Zucker- 1/2 Limette- Crushed Ice- 3cl KELI Maracuja Sirup SODAPOP (https://www.sodapop.com/sirupe/sodapop-soda-keli-maracuja/)- 3cl weißer Rum 100ml aufgesprudeltes Leitungswasser, am besten natürlich mit einem Wassersprudler von SODAPOP (https://www.sodapop.com/wassersprudler/)- 1/2 Passionsfrucht- MinzstängelSo geht's:1. Limette achteln.2. Den Zucker so wie die gewürfelte Limette in ein Glas geben und mit einem Cocktail Stößel zerdrücken, bis sich der Limettensaft mit dem Zucker vermischt hat.3. Das Crushed Ice einfüllen und KELI Maracuja Sirup und weißen Rum hinzufügen.4. Mit gesprudeltem Leitungswasser auffüllen.5. Abschließend mit dem Fruchtfleisch einer Passionsfrucht so wie einem Minzstängel garnieren.Bild-Material downloaden+ + + Die Wassersprudler von SODAPOP sorgen für erfrischende Sommer-Drinks + + +Auf Knopfdruck frisches Wasser sprudeln, mit Sirupen aromatisieren und Sommer-Drinks genießen - das geht mit den Wassersprudlern von SODAPOP. Und das Beste ist: Selbst sprudeln liegt im Trend, ist komfortabel, ressourcenschonend und nachhaltig. Verbraucher achten immer mehr auf ökologischen und sozial verantwortlichen Konsum.Mit den Wassersprudlern Logan (https://www.sodapop.com/wassersprudler/logan-glasflaschen/) und Cooper (https://www.sodapop.com/wassersprudler/cooper-schwarz-pet/) von SODAPOP gibt es kein lästiges Kistenschleppen oder Stapeln von Pfandflaschen mehr und auch lange Transportwege entfallen. Die Sprudler funktionieren ohne Strom und Batterien und können mit handelsüblichen CO2-Universalzylindern mit Schraubventil bis zu 60 Liter Wasser sprudeln, was in etwa die Menge von 40 großen PET-Flaschen spart. Dank der praktischen und edlen Glas- und PET-Flaschen lassen sich die gemixten Drinks auch ganz praktisch für unterwegs mitnehmen. Über das One-Button-Push-System lässt sich die Sprudelstärke nach Belieben dosieren - von feinperlig bis spritzig - ganz nach dem eigenen Geschmack.Mehr Informationen unter www.sodapop.comPressekontakt:Pressestelle SODAPOPc/o zeron GmbH Agentur für PR & ContentErkrather Straße 234 a40233 DüsseldorfTel. 0211 8892150-36presse-sodapop@zeron.deOriginal-Content von: Sodapop, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172633/5781971