EUR/USD fällt nach der breiten USD-Erholung am Donnerstag von 1,0900 zurück - Die Wirtschaftsdaten am Freitag sind nur von mittlerer Bedeutung, das Hauptaugenmerk liegt auf den Auftritten der politischen Entscheidungsträger - Nächste Woche stehen die EMI-Zahlen für die EU und die USA an - EUR/USD gab am Donnerstag leicht nach und fiel unter die ...

