DJ WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. Mai (21. KW)

=== M O N T A G, 20. Mai 2024 *** 03:45 CN/People's Bank of China (PBoC), Entscheidung über Leitzinsen für 5- und 1-jährige Unternehmenskredite 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis 22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 1Q - Börsenfeiertag Schweiz, Dänemark, Norwegen D I E N S T A G, 21. Mai 2024 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe März *** 10:00 EU/EZB-Leistungsbilanz März 10:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Verband der Wertpapierfirmen, Frankfurt *** 11:00 GB/Astrazeneca plc, Capital Markets Day *** 11:00 DE/US-Finanzministerin Yellen, Rede anlässlich der Verleihung einer Ehrendoktorwürde durch die Frankfurt School of Finance (10:55 EZB-Präsidentin Lagarde, 10:25 Bundesfinanzminister Lindner) *** 11:00 EU/Arbeitskostenindex Euroraum 1. Quartal *** 11:00 EU/Handelsbilanz März *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion 2,10-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit April 2029 im Volumen von 4 Mrd EUR 13:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme KI-Gipfel M I T T W O C H, 22. Mai 2024 *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call) 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, April 08:00 GB/Marks & Spencer plc, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 GB/Verbraucherpreise April *** 10:00 DE/Compugroup Medical SE, HV 10:00 DE/Bitkom-Hauptgeschäftsführer Rohleder, PK zum Nachrichtenkonsum im Internet, Berlin *** 10:05 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Video-Botschaft für Esma-Veranstaltung zu Kapitalmarktunion 10:30 DE/Indus Holding AG, HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Puma SE, HV 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Febraur 2034 im Volumen von 4 Mrd EUR 12:00 DE/Deutsche Bundesbank, Monatsbericht 12:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Paneldiskussion beim 23. Symposium des Humboldt Forum Wirtschaft, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 16:00 US/McDonald's Corp, HV *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser April *** 18:00 US/Amazon.com Inc, HV 20:00 US/Protokoll der FOMC-Sitzung 30.April/1.Mai *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q - DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1Q - EI/EZB-Rat, Klausur auf Einladung der Zentralbank Irlands - SGP/Börsenfeiertag Singapur D O N N E R S T A G, 23. Mai 2024 05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Jahresergebnis 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Interim Management Statement für die ersten vier Monate *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten April *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 09:30 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pk zur Konjunkturumfrage Frühsommer 2024, Berlin *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 10:00 DE/Brenntag SE, HV *** 10:00 DE/Nemetschek SE, HV 10:00 DE/Klöckner & Co SE, HV 10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV 10:00 DE/SGL Carbon SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 11:00 EU/EZB-Indikator für ausgehandelte Löhne, 1. Quartal 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am Staatsakt zum 75jährigen Jahrestag des Grundgesetzes, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai *** 16:00 US/Neubauverkäufe April *** - IT/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an - G7-Finanzministertreffen, Stresa F R E I T A G, 24. Mai 2024 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Mai mit Steuereinnahmen April, Berlin *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz März *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Mai *** 09:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Bonn-Frankfurt-Mannheim PhD Conference *** 10:00 DE/Lanxess AG, HV 10:00 DE/Software AG, HV 11:15 IT/EZB-Ratsmitglied Nagel, Pressekonferenz bei Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure der G7 (mit Bundesfinanzminister Lindner) 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Portugals Ministerpräsident Montenegro, Pk nach gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Austausch mit Bürgern, Berlin *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Mai *** 23:59 IT/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an G7-Finanzministertreffen, Stresa - US/Verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 20:00 MESZ) S A M S T A G, 25. Mai 2024 *** - IT/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an G7-Finanzministertreffen, Stresa S O N N T A G, 26. Mai 2024 *** 09:30 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Festival dell'Economia di Trento zu "Climate change and monetary policy" 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Moderiertes Gespräch mit Bürgern, Berlin ===

