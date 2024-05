DJ WOCHENVORSCHAU/27. Mai bis 2. Juni (22. KW)

=== M O N T A G, 27. Mai 2024 *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai - Börsenfeiertag Großbritannien, US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt D I E N S T A G, 28. Mai 2024 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise April *** 10:00 DE/Fraport AG, HV *** 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV *** 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV 11:00 DE/Zeal Network SE, HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai M I T T W O C H, 29. Mai 2024 *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q 07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Capital Markets Day *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Mai 08:30 CH/DSM-Firmenich AG, HV *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung *** 10:00 DE/Kion Group AG, HV *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV 10:00 DE/Qbeyond AG, HV *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Mai *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Mai *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Mai *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Mai *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Mai *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Mai *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Salzgitter AG, HV 11:00 DE/Leifheit AG, HV *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai *** 16:30 US/Exxon Mobil Corp, HV *** 17:00 US/Chevron Corp, HV *** 19:00 US/Meta Platforms Inc, HV *** 20:00 US/Fed, Beige Book 22:00 US/HP Inc, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q D O N N E R S T A G, 30. Mai 2024 *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Mai *** 10:00 DE/PNE AG, HV *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April F R E I T A G, 31. Mai 2024 08:00 DE/Cherry SE, Ergebnis 1Q (und ausführliches Jahresergebnis) *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai *** 09:00 AT/Statistik Austria, BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai - EU/S&P, Ratingüberprüfung Frankreich ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

