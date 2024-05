USD/CAD behauptet sich am Freitag im frühen asiatischen Handel bei 1,3620. - Mehrere Fed-Vertreter betonten ihre vorsichtige Haltung, den Leitzins länger hoch zu halten, was dem USD Auftrieb gab. - Die Erholung der Ölpreise dürfte den rohstoffgebundenen Kanadischen Dollar stützen. - Das Paar USD/CAD wird am Freitag zu Beginn des asiatischen ...

