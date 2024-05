KIEL (dpa-AFX) - Die Energieminister der Länder haben sich auf eine Beschleunigung der Wärmewende geeinigt. Dafür müssten einerseits Gebäude besser gedämmt werden, damit weniger Energie verloren gehe, sagte Schleswig-Holsteins Ressortchef Tobias Goldschmidt am Freitag nach der Energieministerkonferenz in Kiel. Andererseits solle die Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien umgestellt werden. "Und was man dafür braucht, ist viel Geld." Der Grünen-Politiker ist in diesem Jahr Vorsitzender der Konferenz.

Der Bund habe bisher 500 Millionen Euro allein für die Wärmeplanung in Aussicht gestellt und wolle darüber die Wärmeplanung mitfinanzieren, sagte Sachsen-Anhalts Energieminister, Armin Willingmann (SPD). Dies sei allerdings nur der erste Schritt. Die danach notwendigen Investitionen, die Bund, Länder und Kommunen vorzunehmen hätten, könnten diese allein nicht stemmen. Verschiedene Studien gingen von einem Finanzierungsbedarf von fast 600 Milliarden Euro allein bis zum Jahr 2030 aus.

Daher wollen die Länder den Bund bitten, einen Energiewendefonds zu prüfen und verschiedene Modellvorschläge zu unterbreiten, so Willingmann. Es sei auch privates Kapital erforderlich für diesen Teil der Energiewende. So könne etwa in einem Modell aus öffentlichen und privaten Mitteln die entsprechende Kapitalausstattung für die Versorgungsunternehmen kommen.