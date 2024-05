Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wann kommen die ersten Zinssenkungen? Auch diese Woche dreht sich fast alles um diese Frage, so die Deutsche Börse AG."Zunächst hatten die US-Erzeugerpreise auf der Oberseite überrascht und kurzfristig die Zinssenkungserwartungen gedämpft", berichte Analyst Ralf Umlauf von der Helaba. Dann aber habe der US-Verbraucherpreisanstieg unter den Erwartungen gelegen und so die Zinssenkungsspekulationen wieder angeheizt. Am heutigen Freitag würden Bemerkungen von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel Aufmerksamkeit finden. Schnabel habe vor zwei aufeinander folgenden Zinssenkungen im Juni und Juli gewarnt. Eine erste Zinssenkung im Juni könne indessen "angemessen sein". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...