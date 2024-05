Mit seinem Geschäft für Betankungslösungen fährt Nel ASA schon seit längerer Zeit vor allem Verluste ein. Vor einigen Monaten stellte das Unternehmen daher eine Ausgliederung in Aussicht, um die eigene Bilanz zu stärken. Das Vorhaben schein Gestalt anzunehmen und für das neue Unternehmen wurde nun bereits ein Name angekündigt.Wie bei "Der Aktionär" zu lesen ist, hört die Fueling Division von Nel ASA (NO0010081235) künftig auf "Cavendish Hydrogen", was als Hommage an den englischen Wissenschaftler Henry ...

