Der Silberpreis liegt aktuell bei 29,76 US-Dollar und hat in den letzten 24 Stunden einen Anstieg von 0,89 % verzeichnet. Rückblickend auf die Woche zeigt sich ein beeindruckendes Plus von 5,7 %. Diese positive Entwicklung lässt sich auf die Schwäche des US-Dollars und die sinkenden Renditen von US-Staatsanleihen zurückführen. Die Aussicht auf mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank spielt ebenfalls eine Rolle. In diesem Artikel analysieren wir die jüngsten Entwicklungen und die technischen Indikatoren des Silberpreises.Der jüngste Anstieg des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...