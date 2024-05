© Foto: Richard Drew - picture alliance/AP Photo



Ed Yardeni, ein langjähriger Marktveteran, hat vor einer "Kernschmelze" des Aktienmarktes gewarnt, sollte die Fed die Zinssätze in diesem Sommer senken. Sollten sich die Zentralbanker bei der Sitzung im Juli oder September für eine Lockerung der Geldpolitik entscheiden, könnte dies den S&P 500 bis zum Jahresende auf 6.000 Punkte ansteigen lassen, so Yardeni gegenüber Bloomberg. Eine Rallye dieses Ausmaßes wäre angesichts der Tatsache, wie teuer der Markt bereits sei, eigentlich ungesund für Aktien, warnte der Präsident von Yardeni Research. In der Vergangenheit hatte Yardeni bereits geäußert, dass auf einen Aufschwung immer eine Kernschmelze folgt, also ein steiler Rückgang, nachdem der …