EnerSys (NYSE: ENS), der Weltmarktführer im Bereich Energiespeicherlösungen für industrielle Anwendungen, hat sich bei den Electrical Review and Data Centre Review Excellence Awards den Preis als 2024 Energy Storage Product of the Year gesichert.

EnerSys war zudem in der engeren Auswahl für die Auszeichnungen Energy Storage UPS Project of the Year und Data Center Power Project of the Year.

Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für das Engagement des Unternehmens für Exzellenz, Innovation und Nachhaltigkeit im Bereich der Energiespeicherung und des Energiemanagements für Industrie- und Versorgungsunternehmen. Als Marktführer im Bereich energieeffizienter Technologien ist EnerSys bestrebt, seinen Kunden die zuverlässigste, sicherste und nachhaltigste Energieversorgung für ihre betrieblichen Anforderungen zu bieten.

Mit den Electrical Review Data Center Review Excellence Awards werden innovative Energielösungen honoriert, die sich durch herausragendes Engagement in den Bereichen Elektrotechnik und Stromversorgungssysteme sowie durch Nachhaltigkeit auszeichnen, indem sie den Energieverbrauch und die Kohlenstoffemissionen senken.

Die Entwicklung der PowerSafe-Batterie hat die großindustrielle Energiespeicherung mit anderen Märkten für Reservestromversorgung in Einklang gebracht und den Bedarf an herkömmlichen Flutbatterien verringert. Dank der Thin Plate Pure Lead (TPPL)-Technologie zeichnen sich die PowerSafe SBS XL 2V-Batterien durch die längste Lebensdauer für stabile Grid Float-Anwendungen, eine hohe Energiedichte und deutlich reduzierte Wasserstoffemissionen (im Vergleich zu früher installierten Flutbatterien) aus. Aufgrund der Kapazitätsoptionen sind sie ein Baustein für die von der Versorgungsindustrie geforderte höhere Autonomie, selbst in rauen Umgebungen mit höheren Umgebungstemperaturen.

"Ich bin stolz darauf, Teil eines globalen Teams zu sein, das Lösungen zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten, der Leistungsdichte und der Ladeeffizienz entwickelt und die Zuverlässigkeit des Standorts auch in räumlich begrenzten Umgebungen sicherstellt", so James Coldrick, EnerSys Sales Director, Industrial EMEA. "Dies macht unsere TPPL-Technologie zu einer überzeugenden Option für Industrie- und Versorgungsunternehmen. Wir fühlen uns geehrt, diesen prestigeträchtigen Award erhalten zu haben und freuen uns auf den weiteren Erfolg in den kommenden Jahren."

Mit dieser Auszeichnung und den Nominierungen für die Auswahlliste konnte EnerSys sein Engagement für die Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Lösungen für das Energiemanagement in der Industrie und bei Versorgungsunternehmen erneut unter Beweis stellen.

Weitere Informationen über die gesamte Produktpalette, die Systeme und den Support von EnerSys erhalten Sie im Abschnitt Industries auf unserer Website unter www.enersys.com.

Über EnerSys

EnerSys ist Weltmarktführer im Bereich der Energiespeicherlösungen für industrielle Anwendungen und entwirft, produziert und vertreibt Energiesystemlösungen und Antriebsbatterien, Spezialbatterien, Batterieladegeräte, Stromversorgungsgeräte, Batteriezubehör und Gehäuselösungen für Außenanlagen an Kunden weltweit. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über vier Geschäftsbereiche: Energy Systems, Motive Power, Specialty und New Ventures. Energy Systems, das Energieumwandlung, Energieverteilung, Energiespeicherung und Gehäuse kombiniert, wird in der Telekommunikations-, Breitband- und Versorgungsindustrie, bei unterbrechungsfreien Stromversorgungen und zahlreichen Anwendungen eingesetzt, die Lösungen für gespeicherte Energie erfordern. Motive Power-Batterien und -Ladegeräte werden in elektrischen Gabelstaplern und anderen elektrisch betriebenen Industriefahrzeugen eingesetzt. Batterien des Geschäftsbereichs Specialty werden in der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungsbereich, in großen Geländewagen, in hochwertigen Automobilen sowie in medizinischen und Sicherheitssystemen eingesetzt. New Ventures stellt Energiespeicher- und -managementsysteme für verschiedene Anwendungen bereit, wie zum Beispiel für die Reduzierung des Stromverbrauchs, die Notstromversorgung und die dynamische Schnellladung von Elektrofahrzeugen. Darüber hinaus bietet EnerSys seinen Kunden in über 100 Ländern über seine Vertriebs- und Produktionsstandorte auf der ganzen Welt Aftermarket- und Kundensupportdienste an. Weitere Informationen über EnerSys erhalten Sie unter www.enersys.com/en/

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bedeutet bei EnerSys weit mehr als nur die Vorteile und Auswirkungen unserer Produkte. Unser Engagement für Nachhaltigkeit schließt viele wichtige ökologische, soziale und Governance-Themen ein. Nachhaltigkeit ist ein fundamentaler Bestandteil des Managements unserer eigenen Aktivitäten. Die Minimierung unseres ökologischen Fußabdrucks hat für uns Priorität. Wir verpflichten uns unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und den Gemeinden, denen wir dienen, gegenüber zur Nachhaltigkeit. Unsere Produkte tragen zu einem positiven Einfluss auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft in der ganzen Welt bei. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.enersys.com/en/about-us/sustainability.

Über die ER DCR Excellence Awards

Im Rahmen der Excellence Awards 2024 werden herausragende Leistungen in der Elektro- und Rechenzentrumsbranche gewürdigt und die Unternehmen und Einzelpersonen gefeiert, die den jeweiligen Sektor prägen, zukunftsweisende Designs entwickeln und umsetzen und sich für höchste Umwelt-, Sicherheits- und Energieeffizienzstandards einsetzen. Die Preisverleihung wird eine Feier der kritischen Infrastruktur sein, die unsere beiden Industrien bereitstellen, und ihres Bestrebens, ständig mit neuen Innovationen in die Zukunft zu blicken. Weitere Informationen erhalten Sie unter: awards.electricalreview.co.uk/

