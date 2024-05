Mit einem aktuellen Preis von 846,3 € und einer Veränderung von 1,6 % in der letzten Woche zeigt die Aktie von Super Micro Computer eine anhaltend positive Entwicklung. Besonders bemerkenswert ist der beeindruckende Anstieg von 15 %, den das Unternehmen am Mittwoch verbuchen konnte. Dieser Anstieg wurde zwar am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...