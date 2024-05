Mainz (ots) -Woche 21/24Mo., 20.5.Bitte Programmänderung ab 22.00 Uhr beachten:22.00 Montagskino im ZDF (VPS 21.59/HD/Dolby digital 5.1/UT)Honest Thief - Ein fauler Deal(Honest Thief)Tom Liam NeesonAnnie Kate WalshAgent Nivens Jai CourtneyAgent Meyers Jeffrey DonovanAgent Hall Anthony RamosAgent Baker Robert PatrickRegie: Mark WilliamsUSA 202023.30 heute Xpress (VPS 23.50)23.35 Das kleine Fernsehspiel (VPS 23.55)König von Deutschland1.05 Helen Dorn - Das Recht zu schweigen (VPS 1.25)2.35 Im Schatten der Angst (VPS 2.55)4.05 planet e.: Tiere auf Instagram - Leid für Likes? (HD/UT)Film von Caro Keil und Andrea Zimmermann(vom Vortag)Deutschland 20244.35- Am Puls mit Mitri Sirin5.30("Montagskino im ZDF: Narziss und Goldmund" sowie" Deutschland von oben" entfallen.)Di., 21.5.Bitte Programmänderung ab 1.15 Uhr beachten:1.15 Honest Thief - Ein fauler Deal (VPS 1.14/ HD/Dolby digital 5.1/UT)(Honest Thief)(vom Vortag)Tom Liam NeesonAnnie Kate WalshAgent Nivens Jai CourtneyAgent Meyers Jeffrey DonovanAgent Hall Anthony RamosAgent Baker Robert PatrickRegie: Mark WilliamsUSA 20202.40 Karen Pirie - Echo einer Mordnacht (VPS 3.00)4.10 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (VPS 4.25)5.00- hallo deutschland (HD/UT)5.30 (von 17.10 Uhr)Deutschland 2024(Die Wiederholung "Narziss und Goldmund" sowie"Deutschland von oben" entfallen.)Mi., 22.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 Die Spur (HD/UT)Küken-Schreddern verboten!Wo sind die Hähne jetzt?Film von Alexa Ramthun und Verena SiebenKamera: Tom Kreyssig, Matthias Schwinn, Gabriel StreifDeutschland 2024_______________________________Bitte neuen Ausdruck beachten:2.45 Die Spur (HD/UT)Küken-Schreddern verboten!Wo sind die Hähne jetzt?Film von Alexa Ramthun und Verena Sieben(von 22.45 Uhr)Kamera: Tom Kreyssig, Matthias Schwinn, Gabriel StreifDeutschland 2024\u2003Do., 23.5.Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:20.15 Die Bergretter (VPS 20.14/HD/AD/UT)Keine Lügen mehrMarkus Kofler Sebastian StröbelKatharina Strasser Luise BährSimon Plattner Ferdinand SeebacherRudi Michael PascherMichael Dörfler Robert LohrEmilie Hofer Stefanie von PoserFranz Marthaler Heinz MarecekPeter Herbrechter Michael KönigDr. Verena Auerbach Gundula NiemeyerJessika Pollath Maxi WarwelGert Holzer Martin LeutgebDaniel Pflüger Steffen SchroederMeike Pflüger Rebecca RudolphBenno Schneider Felix HellmannHelene Pflüger Doris BuchruckerLinus Pflüger Tim Offerhausund andereSchnitt: Betina VogelsangMusik: Eike Hosenfeld, Tim StanzelKamera: Tobias PlatowBuch: Hannes TreiberRegie: Heinz Dietz(Erstsendung 18.11.2021)Deutschland/Österreich 202121.45 heute journal (VPS 21.55)22.15 Wahl 2024 im ZDF (VPS 22.25)Was geht mich Europa an?23.00 Markus Lanz (VPS 23.10)0.15 heute journal update (VPS 0.25)0.30 Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen (VPS 0.40)2.00 Detective Grace - So gut wie tot (VPS 2.10)3.30 Deutschland von oben (HD)Deutschland 2024(Weiterer Ablauf ab 3.40 Uhr wie vorgesehen."Men in Black: International" verschiebt sich auf Mo., 27.5.2024, 22.15 Uhr.)\u2003Woche 22/24So., 26.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.00 ZDF.reportage (HD/UT)Müll an jeder EckeStadtreinigung am LimitFilm von Philipp LutzDeutschland 2024______________________1.20 "Aus Mut gemacht" (VPS 1.19)Abschlussveranstaltung zu 75 Jahre GrundgesetzBitte Ergänzung beachten: UntertitelMo., 27.5.Bitte Programmänderung ab 22.15 Uhr beachten:22.15 Montagskino im ZDF (VPS 22.14)Men in Black: International(Text und weitere Angaben s. Do., 23.5.2024, 20.15 Uhr.)23.55 heute journal update (VPS 23.40)0.10 Das kleine Fernsehspiel (VPS 23.55)Das KI Manifest1.00 Zum Sterben zu früh (VPS 0.45)2.30 Reich oder tot (VPS 2.15)4.00 Die Rosenheim-Cops (HD/AD/UT)Tote Hose(von 16.10 Uhr)Sven Hansen Igor JefticAnton Stadler Dieter FischerMiriam Stockl Marisa BurgerMichael Mohr Max MüllerMarie Hofer Karin ThalerGert Achtziger Alexander DudaSandra Mai Sina Wilkeund andereBuch: Kerstin Oesterlin, Jessica SchellackRegie: Wermer SiebertDeutschland 20174.45- hallo deutschland (HD/UT)5.30 (von 17.10 Uhr)Deutschland 2024("Alles auf Rot" verschiebt sich auf Di., 28.5.2024, 0.45 Uhr."zdf.formstark" entfällt.)Di., 28.5.Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten:0.45 Alles auf Rot (VPS 0.44)(Text und weitere Angaben s. Mo., 27.5.2024, 3.45 Uhr.)2.15 Karen Pirie - Echo einer Mordnacht (VPS 2.10)3.45 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (VPS 3.40)4.30 WISO (VPS 4.25)5.15- hallo deutschland (VPS 5.10)5.30(Die Wiederholung "Die Spur des Killers - Midnight in the Switchgrass" entfällt.)Do., 30.5.Bitte Programmänderung ab 3.10 Uhr beachten:3.10 Largo Winch: Die Burma Verschwörung5.00 zdf.formstark (VPS 4.59/HD)Deutschland 20245.15- Lesch sieht Schwartz (HD/UT)5.30 Frieden beginnt vor der eigenen HaustürFilm von Nina Koshofer(von 17.45 Uhr)Deutschland 2024(Die Wiederholung "hallo deutschland: Abenteuer Auswandern" entfällt.)Woche 24/24Mi., 12.6.1.15 Fußballhymnen. Joshua Kimmich - Anführer und Antreiber
Bitte streichen: Joshua
So., 23.6.
9.03 37°Leben
Bitte Änderung beachten:
Raus aus der Sucht
Bitte streichen: Mein neues Leben nach der Sucht