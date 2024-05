Die größte Airline Europas und gleichzeitig die Nummer 4 der Welt fliegt die wichtigsten internationalen Ziele selbst an. Einige Destinationen werden jedoch in Kooperation mit anderen Fluggesellschaften durchgeführt - Stichwort Codeharing. Doch neue Entwicklungen deuten auch auf Joint Ventures, etwa mit Air India. News gibt es auch zu ITA...Indien strebt nicht nur mit seiner Wirtschaft aufwärts. Das neben China bevölkerungsreichste Land der Welt will auch in der Luftfahrt eine Supermacht werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...